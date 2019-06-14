الأهلى يرفض رحيل مؤمن زكريا

رفض النادى الأهلى رحيل لاعبه مؤمن زكريا جناح أيسر الفريق بعد تعقد مفاوضات استمرار رمضان صبحى صانع الألعاب بسبب مغالاة إدارة ناديه الإنجليزى هيديرسفيلد تاون فى تجديد إعارته ورفضه فكرة الرحيل النهائي. وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن مؤمن زكريا مستمر مع الفريق ولن يرحل بعد تلقيه عدة عروض وسينتظم فى فترة الإعداد بشكل طبيعى من أجل القيد مجدداً فى الموسم المقبل. فى فترة الإعداد بشكل طبيعى من أجل القيد مجدداً فى الموسم المقبل. فى الوقت الذى طلب نادى سموحة صفقة تبادلية مع الأهلى للاستغناء عن حسام حسن مهاجم الفريق فى الموسم الجديد بالتعاقد نهائياً مع إسلام محارب الجناح الأيسر مع المدافع الصاعد كريم يحيى، خاصة أن الفريق السكندرى أعطى الضوء الأخضر لرحيل حسام حسن. وتلقى محمد شريف جناح أيسر الفريق عرضاً للرحيل إلى نادى جيل فيسنتى البرتغالى على سبيل الإعارة بأحقية البيع مقابل 400 ألف يورو مع نسبة 20% من عائد بيعه، ما جعل اللاعب يطلب الرحيل للبرتغال، خاصة أنه يملك عرضين آخرين من السعودية ولكنه يأمل اللعب فى أوروبا فى ظل عدم حصوله على الفرصة من جديد.

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