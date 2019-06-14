الأعلى للإعلام يطالب بتهيئة الأجواء لإنجاح بطولة الأمم الأفريقية

أكدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنها تتابع الجهود التى تبذلها كافة الهيئات الرسمية والأهلية استعداداً لبدء فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يولية 2019.

كما أنها تقدر كافة الجهود الوطنية المخلصة فى هذا الصدد التى تحرص كل الحرص على إعلاء مكانة مصر وتأكيد رسالتها نحو القارة الأفريقية، وتؤكد على ما يمكن

أن يقدمه الإعلام الرياضى فى إنجاح هذه المناسبة الرياضية المهمة فى ظل توجيهات رئيس الجمهورية بتوفير كافة الامكانات اللازمة لنجاح فعاليات البطولة.

وناشدت اللجنة، كافة النقاد والمحللين ومقدمى البرامج الرياضية الإلتزام بتوفير المناخ اللازم لنجاح هذه الفعاليات الرياضية والعمل على تجاوز الخلافات الرياضية المحلية لتهيئة الأجواء العامة لنجاح الحدث الرياضى الأفريقى الأهم

وتقدير انعكاس ذلك على مكانة مصر التى تتولى رئاسة القمة الأفريقية والتى يتطلع إليها الأشقاء فى أرجاء القارة فى قيادة العمل السياسى والتنموى والرياضى.

وترى اللجنة، أن كأس الأمم الأفريقية فرصة للتأكيد على ريادة مصر للرياضة الأفريقية وقدرتها على تنظيم هذا العرس الرياضى الكبير مع الأخذ فى الاعتبار المصالح القومية المصرية الناتجة عن نجاح تنظيم هذه البطولة إقتصادياً وسياسياً وحضارياً.

وأشارت اللجنة إلى أنها على ثقة كاملة فى قدرة الإعلام الرياضى المصرى على تقديم كافة أشكال الدعم لجهود تنظيم البطولة الأفريقية على أرض مصر.