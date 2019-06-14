اتحاد الكرة يحدد أسعار وأماكن طرح تذاكر ودية مصر وغينيا

أكد عامر حسين رئيس منطقة الإسكندرية، عن مكان طرح تذاكر ودية منتخب مصر مع غينيا المقرر لها 16 يونيو الجاري بملعب برجالعرب في الإسكندرية، بجانب الاسعار.
قال عامر، إنه سيتم طرح التذاكر في نفس منافذ بيع وأسعار
تذاكر ودية منتخب مصر مع تنزانيا، حيث تطرح التذاكر في ناديي الأوليمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب، على أن يكون سعر التذكرة الموحدة 30 جنيها والدرجة الأولى 100 جنيه.
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