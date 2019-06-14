كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن السبب وراء خضوع الحكم الدولي محمود البنا، لاختبار الجري في المعسكر الأخير للحكام المشاركين في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام 21 يونيو الجاري في مصر، رغم استبعاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام 21 يونيو الجاري في مصر، رغم استبعادهمن قائمة حكام المسابقة. قال مسئولو اللجنة، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وافق على خضوع البنا للاختبار رغم استبعاده من البطولة، حتى تتأكد جاهزيته لخوض البطولات الأفريقية المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سر خضوع البنا للاختبار مع حكام أمم أفريقيا رغم استبعاده من البطولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.