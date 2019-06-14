سر خضوع البنا للاختبار مع حكام أمم أفريقيا رغم استبعاده من البطولة

كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن السبب وراء خضوع الحكم الدولي محمود البنا، لاختبار الجري في المعسكر الأخير للحكام المشاركينفي بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستقام 21 يونيو الجاري في مصر، رغم استبعاده
قال مسئولو اللجنة، إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، وافق على خضوع البنا للاختبار رغم استبعاده من البطولة، حتى تتأكد جاهزيته لخوض البطولات الأفريقية المقبلة.
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