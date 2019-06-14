اليوم.. رجال منتخب السلة في معسكر مغلق بالقاهرة

يدخل المنتخب الأول لكرة السلة رجال معسكرا مغلقا صباح، اليوم الجمعة، بالقاهرة تحت قيادة عصام عبدالحميد، المدير الفني للفريق ومعاونيه في الجهاز الفني كل من: أحمد فوزي

ووسام جابر مدربين مساعدين وإسلام جمعة طبيب الفريق ومعتز عبدالفتاح مخطط أحمال ومحمد ربيع وسامح صلاح إدارين ووائل لطفيمدير منتخبات.

ويستمر المعسكر حتى 23 يونيو الجارى، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية بـ أوغندا .

وكان المنتخب قد أقام معسكر بالإسكندرية، سبقه معسكر بالقاهرة أيضًا، استعدادا للتصفيات الأفريقية وكذلك بطولة الأفرو كان.