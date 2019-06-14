رياضة | الأهلي يخطط لخطف نجم الهلال

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تسعى إدارة نادي الأهلي السعودي، إلى التعاقد مع البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب الهلال، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير صحفية، عن عرض أحد وكلاء اللاعبين اسم كارلوس إدواردو على المسئولين في الأهلي؛ لبحث إمكانية التعاقد معه، خلال الصيف الحالي.

وأضافت التقارير أن إدارة الأهلي الجديدة، والمقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، سوف تتخذ قرارها النهائي بشأن التعاقد مع إدواردو، الذي ينتهي عقده مع الهلال في 2020 من عدمه، خاصة أن هناك إعجاب خاص باللاعب البرازيلي، الذي قدم مواسم خرافية مع كتيبة الزعيم.

وسيكون على إدارة الأهلي الجديدة، أن تتخذ قرارها بشأن التعاقد مع إدواردو من عدمه، بشكل سريع، خاصة أن العديد من التقارير الإماراتية، أكدت توصل اللاعب البرازيلي، لاتفاق مع شباب الأهلي دبي، للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.