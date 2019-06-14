الارشيف / اخبار الرياضه

رياضة | راموس لا يرغب وجود رونالدو في حفل زفافه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس لا يرغب وجود رونالدو في حفل زفافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمد  مدافع الإسباني سيرجيو راموس،عدم دعوة ، وزميله السابق في الميرنجي  ولاعب اليوفينتوس الإيطالي الحالي  ، إلى حفل زفافه.

كما أن سيعقد راموس، حفل زفافه على  صديقته بيلار روبيو مقدمة البرامج التلفزيونية، غدًا السبت، في مدينة إشبيلية الاسبانية.

Advertisements

وتبعاً لصحيفة  "ذا صن"، ان قائد ريال مدريد قام بدعوة 500 فرد لحفل العرس، ضمنهم بعض نجوم مثل بيكيه وزوجته المطربة شاكيرا، بالإضافة إلى بوسكيتس وجوردي ألبا  ولكن ليس من ضمنهم كريستيانو.

ويذكر أن علاقة راموس مع كريستيانو توترت بعد رحيل رونالدو عن النادي المليكي إلى صفوف يوفنتوس في صيف العام الماضي.

ومن المتوقع  حضور نجوم ريال مدريد  الحاللين والسابقين زين الدين زيدان و  لوكا مودريتش ووفرناندو هييرو والظاهرة رونالدو وروبرتو كارلوس وإيكر كاسياس .

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا