رياضة | راموس لا يرغب وجود رونالدو في حفل زفافه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس لا يرغب وجود رونالدو في حفل زفافه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمد مدافع ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس،عدم دعوة ، وزميله السابق في الميرنجي ولاعب اليوفينتوس الإيطالي الحالي كريستيانو رونالدو، إلى حفل زفافه.

كما أن سيعقد راموس، حفل زفافه على صديقته بيلار روبيو مقدمة البرامج التلفزيونية، غدًا السبت، في مدينة إشبيلية الاسبانية.

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وتبعاً لصحيفة "ذا صن"، ان قائد ريال مدريد قام بدعوة 500 فرد لحفل العرس، ضمنهم بعض نجوم برشلونة مثل بيكيه وزوجته المطربة شاكيرا، بالإضافة إلى بوسكيتس وجوردي ألبا ولكن ليس من ضمنهم كريستيانو.

ويذكر أن علاقة راموس مع كريستيانو توترت بعد رحيل رونالدو عن النادي المليكي إلى صفوف يوفنتوس في صيف العام الماضي.

ومن المتوقع حضور نجوم ريال مدريد الحاللين والسابقين زين الدين زيدان و لوكا مودريتش ووفرناندو هييرو والظاهرة رونالدو وروبرتو كارلوس وإيكر كاسياس .