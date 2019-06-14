رياضة | الصفقة السادسة.. ريال مدريد يحدد النجم القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفقة السادسة.. ريال مدريد يحدد النجم القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح ريال مدريد في ضم 5 صفقات جديدة في الصيف الجاري، ويسعى للظفر بالصفقة السادسة في ميركاتو تاريخي للميرينجي، حيث نجح في ضم الخماسى إيدن هازارد، لوكا يوفيتش، رودريجو، ميليتاو و فيرلاند ميندى.

وتراجع مسئولو ريال مدريد بشكل كبير، عن التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب راتب اللاعب، والذي سيجعله أعلى لاعب في الفريق من حيث الراتب حال ضمه في الصيف الجاري، وهو ماسيشعل أزمة نارية.

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وأكد مصدر داخل إدارة ريال مدريد لموقع لو10 سبورت الفرنسي: إن ثنائي باريس مبابي أو نيمار حال انضما لريال مدريد سوف يكون من السهل تقاضيهما 20 مليون يورو سنويا لأنهما نجوم عالميين، أو أصحاب شهرة جماهيرية لكن لاعب مثل بوجبا هو جيد لكنه لن يمنح راتب مثل مبابي ونيمار ويكون أعلى لاعب في الفريق وهو يجب عليه أن يفكر وأيضا على ما ينصحه أن يفكر أيضا.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، فد طالب إدارة الريال بقوة بضم بول بوجبا هذا الصيف، ويريد ريال مدريد ضم بوجبا مقابل 120 مليون يورو لكن مانشستر يونايتد يريد 180 مليون يورو لبيعه هذا الصيف.