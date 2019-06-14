رياضة | الزمالك يحدد بديل كهربا في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد بديل كهربا في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عودة الإيفوارى رزاق سيسيه، صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى انتهت إعارته لنادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، وذلك عقب المستوى الطيب الذى قدمه اللاعب مع زعيم الثغر خلال الموسم الحالى، الأمر الذى دفع مسؤولو القلعة البيضاء لوضع الإيفوارى على رأس قائمة المفضل عودتهم للزمالك قبل الموسم الكروى الجديد.

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وارتفعت أسهم سيسيه بقوة للعودة لصفوف الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، بسبب اقتراب محمود عبد المنعم "كهربا" من الرحيل عن القلعة البيضاء، فى ظل رغبة اللاعب فى العودة للاحتراف الخارجي، حيث يرى خالد جلال مدرب الزمالك أن سيسيه هو أبرز المعارين القادرين على خلافة كهربا في الموسم المقبل حال رحيله.

ويرغب كهربا في الرحيل للدوري السعودي بعدما تلقى أكثر من عرض قوي.