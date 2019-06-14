رياضة | يوفنتوس يقترب من الإعلان الرسمي عن خليفة "أليجري"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يقترب من الإعلان الرسمي عن خليفة "أليجري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي، من الإعلان بشكل رسمي عن إسناد المهمة الفنية للإيطالي ماوريسيو ساري ليقود الفريق خلفا لـ"أليجري".

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" عن تطور جديد في المفاوضات بين يوفنتوس وتشيلسي من أجل رحيل المدرب الإيطالي عن البلوز.

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وأفادت الشبكة الشهيرة أن الناديين قد توصلا لاتفاق حول عقد المدرب الإيطالي، وفسخه للانتقال إلى تورينو وتدريب بطل الكالتشيو، ويوجد في عقد "ساري" مع تشيلسي شرطًا جزائيًا يجب دفعه بقيمة 5.5 مليون يورو، من أي نادِ يرغب في التعاقد مع هذا المدرب.

وكان يوفنتوس قد أنهى مهمة أليجري مع الفريق منذ أيام بعد فشله في قيادة البيانكونيري في الفوز بدوري الأبطال والخروج من الدور ربع النهائي على يد أياكس.