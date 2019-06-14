رياضة | ميسي يدخل ضمن إغراءات دي ليخت للعب في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يدخل ضمن إغراءات دي ليخت للعب في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت بعض التقارير الإسبانية اليوم الجمعة، أن مدافع أياكس، الهولندي ماتياس دي ليخت،غير منصت الى الانتقال لبرشلونة في الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعاً للصحيفة الإسبانية "موندو ديبورتيفو" ، فإن لاعبي برشلونة الحالين فرينكي دي يونج وياسبر سيليسن، الهولنديين، يحاولوا على إقناع دي ليخت باللعب الى "البلوجرانا".

ويعتمد الثنائي البرشلوني على إغراءات مثل اللعب بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل تسهيل مهمة اختيار الوجهة الجديدة على المدافع الهولندي.

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وسبق أن المدير الفني لمنتخب هولندا رونالد كومان، نصح دي ليخت بالانتقال إلى برشلونة، لا سيما أن مدافع أياكس يعتبره مرجعًا مهمًا له.

كما أن الصحيفة الإسبانية شددت على أن دي ليخت يستمع بشكل أكثر إلى وكيله مينو رايولا، بشأن التحركات في الميركاتو الصيفي وهو سبب التعنت في الصفقة حتى الان.

يذكر أن باريس سان جيرمان بقوة ضمن الفرق التي تسعى من أجل الحصول على خدمات الشاب الهولندي في الانتقالات الصيفية الحالية.