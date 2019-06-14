رياضة | أهم مباريات اليوم الجمعة 14-6-2019 والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم الجمعة 14-6-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق العديد من مباريات كرة القدم، اليوم الجمعة، أهمها اللقاء الذى يجمع بين منتخب إيطاليا ونظيره الإكوادورى، لتحديد صاحب المركز الثالث فى منافسات كأس العالم للشباب.

مواعيد أهم مباريات اليوم

كأس العالم للشباب

إيطاليا vs الإكوادور 20:30

كأس العالم للسيدات

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اليابان vs إسكوتلندا 15:00

جامايكا vs إيطاليا 18:00

إنجلترا vs الأرجنتين 21:00

مباراة ودية

الكاميرون vs مالى 20:00