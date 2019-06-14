رياضة | بالتفاصيل.. السيناريوهات الكاملة لطريق الفراعنة في أمم إفريقيا 2019

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يتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستقام على ملاعبه، برفقة منتخبات الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، وأوغندا.

ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية، للبطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية، متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بجولة المجموعات.

وفي حال تأهل المنتخب المصري لدور 16 كمتصدر للمجموعة، سوف يلتقي في 6 يوليو بإستاد القاهرة، مع صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات الجزائر والسنغال وتنزانيا وكينيا، أو صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات المغرب وكوت ديفوار وناميبيا وجنوب أفريقيا، أو صاحب المركز الثالث في المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات تونس ومالي وموريتانيا وأنجولا.

وفي حال صعوده لدور ربع النهائي، سوف يلتقي في 10 يوليو ذاته بإستاد القاهرة، مع الفائز من لقاء صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا وغينيا وبوروندي ومدغشقر، وصاحب المركز الثاني في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات غانا والكاميرون وغينيا بيساو وبنين.

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وفي حال تأهل المنتخب المصري لدور 16 كثاني للمجموعة، فسوف يواجه صاحب المركز الثاني في المجموعة الثالثة، والأقرب إليها أي من منتخبي السنغال والجزائر، وذلك في 5 يوليو بإستاد القاهرة.

وفي حال صعوده لدور ربع النهائي، سوف يلتقي في العاشر من نفس الشهر بملعب الدفاع الجوي (30 يونيو)، مع الفائز من لقاء متصدر المجموعة الرابعة مع صاحب المركز الثالث، في أي من المجموعات الثانية والخامسة والسادسة.

أما في حال تأهل منتخب مصر لدور 16 ضمن أفضل أربعة ثوالث، فسوف يسلك أحد مسارين، المسار الأول يتمثل في لقائه يوم 7 يوليو بإستاد الأسكندرية، مع متصدر المجموعة الثانية والأقرب إليه هو المنتخب النيجيري، وفي حال صعوده لدور ربع النهائي، سوف يلتقي 11 من نفس الشهر على ملعب السلام مع الفائز من مباراة متصدر المجموعة السادسة مع وصيف المجموعة الخامسة.

أما المسار الثاني، فهو أن يلتقي 7 يوليو المقبل بإستاد الدفاع الجوي مع متصدر ترتيب المجموعة الثالثة، وحينها سيلتقي في دور ربع النهائي حال تأهله إليه مع الفائز من مباراة متصدر المجموعة الخامسة ووصيف المجموعة الرابعة، وذلك 11 يوليو المقبل بملعب السويس الجديد.