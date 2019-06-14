رياضة | جونيور أجايي يشعل أزمة عنيفة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جونيور أجايي يشعل أزمة عنيفة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثار جونيور أجايي جناح نادي الأهلي أزمة عنيفة لدى الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارتن لاسارتي بسبب تعارض قراراته مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

ورفض مجلس الأهلي رغبة مارتن لاسارتي في الاستغناء عن جونيور أجايي خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم بدعوى أنه أحد اللاعبين المميزين الذي يمكن البناء عليهم في المستقبل.

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كان مارتن لاسارتي قد طلب الاستغناء عن جونيور أجايي على سبيل البيع أو الإعارة لإفساح المجال أمام التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.