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الامارات | تعرف الى المقترحات الخاصة بتطوير كرة القدم المدرسية

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الإمارات اليوم-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث اتحاد كرة القدم ممثلا في الإدارة الفنية خلال اجتماع تنسيقي عقدته بمقر الاتحاد في دبي مع اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، سُبل التعاون المشترك بين الطرفين في وضع برامج ومشاريع لتطوير نشاط كرة القدم في مدارس الدولة، بهدف توسعة قاعدة ممارسي اللعبة واكتشاف الطلبة الواعدين أصحاب المواهب المميزة، بالإضافة لتشجيعهم على ممارسة كرة القدم بطريقة علمية ومنهجية.

وتبادل كل من اتحاد كرة القدم واتحاد المدرسية خلال الاجتماع مجموعة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تساعد بشكل كبير في تحقيق نقلة في نشاط كرة القدم في مدارس الدولة، ويأتي في المقدمة مقترح بتأهيل مدرسي التربية من خلال وضع منهج تدريبي بالإضافة لعقد دورات وورش عمل تأهيلية لهم، وإنشاء مراكز تدريب بالتعاون مع الاتحاد المدرسي مع أهمية وضع خطة عمل تهدف لممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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