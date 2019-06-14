شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يمضي إجازة في اليونان بعد فوز البرتغال بدوري الأمم الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى شبه جزيرة بيلوبونيز بجنوب اليونان لقضاء إجازة مع أسرته عقب فوز البرتغال ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت صحيفة (جريك ريبورتر) اليونانية أن هذه ثاني عطلة صيفية على التوالي يقضيها رونالدو «34 عاما» الذي يلعب في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي حيث اختار أن يمضي عطلته في منتجع كوستا نافارينو.

يذكر أن المنتخب البرتغالي قد فاز بالنسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد الماضي، بعد تغلبه على منتخب هولندا في المباراة النهائية بهدف نظيف.