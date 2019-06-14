نهائي مصر في منافسات الرجال ببطولة CIB للإسكواش ورنيم تصارع على لقب السيدات...

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جدة - عمرو شويل تبدأ اليوم الجمعة منافسات الدور النهائي لبطولة CIB الدولية للاسكواش، والتي ينظمها وادي دجلة في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.
وتأهل الثلاثي المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن إلى نهائي البطولة.
ومن المقرر تواجه رنيم الوليلي منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا في نهائي السيدات.
يلتقي محمد أبو الغار مع كريم عبد الجواد في نهائي الرجال وبذلك تضمن مصر اللقب، وكان الثنائي قد تواجه قبل يومين فقط في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنفس البطولة، حيث فاز أبو الغار بشوطين نظيفين ليتأهل إلى نصف النهائي بفارق نقطة واحدة عن علي فرج المصنف الأول عالميا.
وتصنف بطولة CIB بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش، حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
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