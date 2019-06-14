شكرا لقرائتكم الأهلى يؤكد على تمسكة بالشحات رغم تلقيه عروضا خليجية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادى الأهلى رفضهم لفكرة التفريط فى حسين الشحات مهاجم الفريق، بعد تلقيه عرضاً خليجياً جديداً خلال الساعات الماضية. ورغم ارتفاع قيمة العرض المالى، إلا أن إدارة الأهلى أكدت أن حسين الشحات ليس معروضاً للبيع مهما كانت المغريات، ويأتى موقف النادي الأهلي ليؤكد خروج حسين الشحات من قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يؤكد على تمسكة بالشحات رغم تلقيه عروضا خليجية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.