شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يصرف مبلغ مالي لأسرة الراحل أدهم بندق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى صرف مبلغ مالى لأسرة الراحل أدهم بندق ناشىء النادى الذى وافته المنية أول أيام عيد الفطر الماضى . وكشف سيد عبد الرازق بازوكا مدير قطاع الناشئين بالاسماعيلى أنه خاطب إتحاد الكرة لصرف معاش شهرى لأسرة الناشىء الراحل . وتوفي أدهم بندق لاعب ناشئ النادي الإسماعيلي مواليد 2003، بعد تعرضه لحادث أليم فى القاهرة صباح أول أيام عيد الفطر المبارك. وسادت حالة من الحزن داخل أروقة النادي الإسماعيلى بعد وفاة اللاعب الناشئ الذى كان يلقب بـ"نيمار" فى إشارة لنجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان لما يمتلكه من مهارات فائقة. Advertisements

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