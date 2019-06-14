- 1/2
- 2/2
كتب: أحمد أبوعقيل
اكتفي الدولي التونسي على معلول لاعب النادي الأهلي بالصمت على قرار استبعاده من قائمة المنتخب النهائية بعد المشادة التي وقعت بينه وبين المدرب الفرنسي ألان جيريس.
وكتب نجم النادي الأهلي على صفحته الشخصية فيس بوك:" لا شئ يبقي سوي هذة الذكريات فاستعد لصنع المزيد"، ونشر عدد من الصور بقميص الأهلي.
أعلن الفرنسي ألان جيريس مدرب منتخب تونس لكرة القدم، تشكيلته النهائية من 23 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي شهدت عودة النجم يوسف المساكني واستبعاد علي معلول.
كانت هذه تفاصيل خبر على معلول بعد اسبعاده من المنتخب: لا شئ يبقى سوى الذكريات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.