شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الجواد vs محمد أبو الغار.. منافسات نهائى CIB للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم، الجمعة، منافسات الدور النهائى لبطولة CIB الدولية للاسكواش، والتى ينظمها وادى دجلة فى مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت البطولة تأهل الثلاثى المصري رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الاسكواش، كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف الثامن.

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وتواجه رنيم الوليلي منافستها الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة عالميا فى نهائي السيدات.

فيما يلتقى محمد أبو الغار مع كريم عبد الجواد في نهائي الرجال وبذلك تضمن مصر اللقب، وكان الثنائي قد تواجه قبل يومين فقط في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بنفس البطولة، حيث فاز أبو الغار بشوطين نظيفين ليتأهل إلى نصف النهائي بفارق نقطة واحدة عن علي فرج المصنف الأول عالميا.

وتصنف بطولة CIB بفئة البطولات البلاتينية وهي أعلى فئة في بطولات الاسكواش، حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها بحوالي 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.