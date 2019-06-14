شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على عودة رزاق سيسيه بديلاً لكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بنسبة كبيرة على عودة الإيفوارى رزاق سيسيه، صانع ألعاب الفريق الأبيض الذى انتهت إعارته لنادى الإتحاد السكندرى بنهاية الموسم الجارى، خاصة فى ظل المستوى الطيب الذى قدمه اللاعب مع زعيم الثغر خلال الموسم الحالى، الأمر الذى دفع مسئولو القلعة البيضاء لوضع الإيفوارى سيسيه على رأس قائمة المفضل عودتهم للزمالك قبل الموسم الكروى الجديد.

وزادت أسهم رزاق سيسيه للعودة لصفوف الزمالك فى الميركاتو الصيفى المقبل، نظرًا لاقتراب محمود عبد المنعم "كهربا" من الرحيل عن القلعة البيضاء، فى ظل رغبة اللاعب فى العودة للاحتراف الخارجى سواء بالسعودية أو أحدى الدول العربية الأخرى، لا سيما وأن اللاعب مازال يبحث عن عرض خارجى مناسب، بحثًا عن الاستقرار المالى والنفسى بعدما دخل فى عدد من الأزمات الموسم الجارى داخل القلعة البيضاء، وسبق لكهربا أن قضى موسمين مع اتحاد جدة، على سبيل الإعارة من الزمالك شهدت مشاركته فى 53 مباراة أحرز خلالهم 24 هدفًا وصنع 9 أهداف، توج خلالهم ببطولتى كأس ولى العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين، موسمى 2016-2017، و2017-2018، وتأتى رغبة كهربا فى العودة للدورى السعودى، خاصة مع ترحيب إدارة القلعة البيضاء بشأن تسويق اللاعب فى الموسم المقبل والاستفادة ماديًا من بيعه أو إعارته.