شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر تشكيل لجنة فنية لمتابعة نجوم كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، تشكيل لجنة فنية لمتابعة مباريات بطولة أمم أفريقيا التى ستنطلق فى مصر بعد أيام قليلة.

Advertisements

وتضم اللجنة كلاً من: إسماعيل حفنى، عادل أبو جريشة، طارق زين، أبو طالب العيسوى، أشرف خضر، أحمد قناوى، عاطف عبد العزيز، أحمد فكرى الصغير، محمد محسن أبو جريشة، غريب فتحى، إسلام كاظم، بالإضافة إلى محمود جابر، صبرى المنياوى، عطية صابر أعضاء الجهاز الفنى الحالى.

وتبدأ اللجنة الفنية عملها بمتابعة جميع مباريات البطولة من داخل ملاعب المباريات، حيث أنهى الجهاز الإدارى للنادى تصاريح حضورهم للمباريات من داخل الملعب، لاختيار أفضل العناصر المتاحة للانضمام للنادى الإسماعيلى فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بلاعبين دوليين قادرين على عمل إضافة فنية.