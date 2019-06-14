شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يُجدد رفضه لرحيل حسين الشحات فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو النادى الأهلى رفضهم لفكرة التفريط فى حسين الشحات مهاجم الفريق، بعد تلقيه عرضاً خليجياً جديداً خلال الساعات الماضية. ورغم إرتفاع قيمة العرض المالى، إلا أن إدارة القلعة الحمراء أكدت أن حسين الشحات ليس معروضاً للبيع مهما كانت المغريات، ويأتى موقف النادي الأهلي ليؤكد خروج حسين الشحات من قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفى المقبل.

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