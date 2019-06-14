أرتور خارج تشكيلة البرازيل الأساسية في افتتاح كوبا أمريكا

سيغيب لاعب نادي برشلونة أرتور ميلو عن تشكيلة البرازيل الأساسية ضد بوليفيا في افتتاح كأس كوبا أمريكا، فجر السبت، بسبب الإصابة.
ولن يشارك أرتور في التشكيلة الأساسية بإستاد مورومبي، بعد تعرضه لإصابة ضد هندوراس في مباراة ودية، وربما يشارك آلان أو فرناندينيو بدلاً منه.
وأبلغ المدرب تيتي الصحافيين: “أرتور لن يكون في التشكيلة الأساسية، لأنه لم يكمل أي تدريب، وسأكون غير مسؤول لو أشركته”.
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