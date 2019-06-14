موقف نادي طوكيو من انتقال كوبو المحتمل لريال مدريد

تجنب نادي طوكيو لكرة القدم التعليق على احتمالية الانتقال الوشيك للاعب الوسط تاكيفوسا كوبو إلى ريال مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن كوبو (18 عاماً)، والمنضم لقائمة المنتخب الياباني المشاركة في بطولة كوبا أمريكا، قد ينتقل إلى ريال مدريد بعقد قيمته مليون يورو في الموسم.

وتشير الصحيفة الإسبانية، إلى أن الصفقة لم تكتمل بعد، ولكنها تشهد اللمسات الاخيرة، وأنها ستضخ مليوني يورو في خزائن نادي طوكيو.

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وعن هذه الصفقة قال متحدث باسم النادي: “لا يمكنني التعليق على أي شيء الآن”.

وفي حال إتمام الصفقة فإن كوبو سينضم أولاً لناشئي ريال مدريد بعقد مدته 5 مواسم.

ويعد كوبو من اللاعبين الواعدين في اليابان، وفي آخر مباريات بدوري الدرجة الأولى سجل 4 أهداف، ويتصدر فريقه حالياً البطولة.