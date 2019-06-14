كاسيميرو: سنواجه فريقاً معقداً في افتتاح كوبا أمريكا

يأمل نجم منتخب البرازيل كاسيميرو، أن يحقق فريقه الفوز على بوليفيا، في المباراة الافتتاحية لبطولة كوبا أمريكا 2019.

قال كاسيميرو: “هناك بعض القلق وهذا طبيعي عندما تبدأ بطولة مهمة، نعلم أنها ستكون مباراة معقدة لأننا نعرف كيف تلعب بوليفيا، نعلم أنهم استعدوا جيداً خاصة في الناحية الدفاعية، يجب أن نكون أقوياء من الناحية الذهنية كما قال المدرب”.

وأضاف: “مباراة استثنائية بالنسبة لي لأن هذا مثل بيتي، فالنادي ساعدني على التطور كلاعب ورجل، سأحاول التسجيل لكن هذا ليس عملي، بل منح التوازن ومساعدة زملائي”.

واختتم: “البرازيل مرشحة دائماً لأي بطولة، بالتأكيد نحن مستعدون، واجتهدنا على الجانب البدني والفني، نعلم أننا لم نفز بلقب منذ زمن بعيد لكن كل المباريات مهمة”.