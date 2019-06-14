رياضة | مفاجآة.. تواجد اسم "مبابي" مع هازارد في البيرنابيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآة.. تواجد اسم "مبابي" مع هازارد في البيرنابيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفدت جماهير نادي العاصمة الإ الى ملعب "سانتياجو بيرنابيو من أجل استقبال الصفقة الجديدة النجم البلجيكي إدين هازارد المنتقل حديثا من صفوف تشيلسي الإنجليزي.

و حسب تقارير إسبانية قد حضر الاستقبال حوالي 40 ألف من جماهير ريال مدريد في انتظار خروج إدين هازارد في سانتياجو بيرنابيو.

Advertisements

وكما صرح الصحفي الاسباني "سيرجيو فالنتين" أن جماهير ريال مدريد هتفت بقوة باسم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وأثناء انتظار خروج إدين هازارد.

ونشر الصحفي الإسباني سيرجيو فالنتين تغريدة عبر حسابه الشخصي الرسمي على تويتر قال فيها :"جماهير ريال مدريد تهتف الآن باسم مبابي يقولون ‘نحن نحب مبابي".

يذكر أن ريال مدريد نجح في التعاقد مع هازارد في صفقة أكدت الصحف الإنجليزية أن قيمتها تصل إلى 150 مليون إسترليني بالإضافات والمكافآت.