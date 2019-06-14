رياضة | صفقة الموسم يصفع برشلونة بقرار ناري

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تراجعت أسهم فريق برشلونة كثيرا في ضم النجم الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام.

ورفض اللاعب التوقيع لبرشلونة هذا الصيف، ليقترب من الانتقال الى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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وكشفت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية سر تراجع دي ليخت عن الانتقال لبرشلونة، حيث يشعر اللاعب أنه لن يكون أساسيًا في تشكيلة فالفيردي ، وبالتالي لن يتمكن من النمو بشكل جيد مع الفريق الكاتالوني.

وتابعت الإذاعة الإسبانية أن المشكلة الرئيسية ليست قضية إقتصادية تتعلق بالأموال ، ويعتقد أن نصيحة موكله هي الأفضل بالصبر وتحقيق حلمه بالإنتقال للبارسا لاحقًا.

وقال الصحفي الشهير ألفريدو مارتينيز: دي ليخت لن يوقع لـ برشلونة ولا يتعلق الأمر بالمال ، لأن اللاعب يعتقد أنه سينمو أكثر في فريق آخر.