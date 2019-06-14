رياضة | بعد الإعلان الرسمي عن ضم هازارد.. ريال مدريد يضحى بنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإعلان الرسمي عن ضم هازارد.. ريال مدريد يضحى بنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغير موقف مسئولي ريال مدريد، تجاه رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد ضم البلجيكي إيدين هازارد .

‏ووفقا لإذاعة كادينا سير الإسبانية، فأن ريال مدريد بات على استعداد لسماع العروض المقدمة للتعاقد مع ماركو أسينسيو خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد قدوم إدين هازارد ، النادي بدأ يأخذ موقفًا مُغايرًا فيما يتعلق باللاعب.

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‏وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن ريال مدريد نقل للأندية الأخرى التي تنشط في سوق الانتقالات أن موقف أسينسيو تغيّر إذ لم يعُد لاعبًا لا يمكن الاستغناء عنه بنسبة 100% ، اللاعب لا يعلم بهذا التغير ويريد الاستمرار في ريال مدريد ، الذي وصل إليه في موسم 2015-16.

جدير بالذكر أن أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي وباريس سان جيرمان أبرز الأندية المهتمة بأسينسيو.