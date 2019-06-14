رياضة | اليوم.. كريم عبد الجواد يواجه أبو الغار في نهائي "سي أي بي" للاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. كريم عبد الجواد يواجه أبو الغار في نهائي "سي أي بي" للاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام مساء اليوم نهائي بطولة "سي اي بي" للاسكواش التي ينظمها نادي وادي دجلة في مول العرب ويصل مجموع جوائزها ل ٣٢٠ ألف دولار.

وضمنت مصر لقب الرجال، حيث ينافس في المباراة النهائية، كريم عبد الجواد المصنف رقم ٤ على العالم، مواطنه محمد أبو الغار المصنف رقم ٧، على اللقب.

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بينما تواجه رنيم الوليلي بطلة أندية وادي دجلة و المصنفة رقم ١ عالميا، الفرنسية كاميل سيرم المصنفة رقم ٣ على العالم.

وكانت منافسات نصف النهائي قد شهدت فوز كريم عبد الجواد على مواطنه محمد الشوربجي ٢/٠ ، وفوز أبو الغار على مواطنه طارق مؤمن ٢/١ .

بينما شهد نصف نهائي السيدات إقصاء رنيم الوليلي لزميلتها نور الطيب بنتيجة ٢/١ ، وفوز كاميل سيرم على نوران جوهر ٢/٠.