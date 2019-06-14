رياضة | مدرب مانشستر يونايتد يُحطم أحلام فلورنتينو بيريز في التخلص من "كابوس" جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مانشستر يونايتد يُحطم أحلام فلورنتينو بيريز في التخلص من "كابوس" جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبخرت أحلام رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، في تسويق جاريث بيل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد القرار الذي اتخذه مدرب مانشستر يونايتد أوليه جونار سولشاير حول هذه الصفقة بالذات.

وكان "بيريز" يرغب في بيع "بيل" لأحد أندية الدوري الإنجليزي، وذلك بعد توتر العلاقة بينه وجماهير ريال مدري، وكذلك لتمويل مشروع زين الدين زيدان الجديد، أو في أسوأ الاحتمالات مبادلته في صفقة أخرى.

وربطت وسائل الاعلام جاريث بيل بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل، ورجح البعض فكرة أن يتم عقد صفقة تبادلية بينه والفرنسي بول بوجبا والذي يريد ريال مدريد الحصول على خدماته.

Advertisements

وأشارت تقارير صحفية أن مدرب اليونايتد "سولسكاير" والمدير التنفيذي للنادي اتفقا على صرف النظر عن فكرة جلب هذا النوع من اللاعبين، والإشارة إلى النجوم الكبار أصحاب الأسماء اللامعة، والذين يتقاضون مبالغ ضخمة.

وأوضح التقرير، أن سياسة مانشستر يونايتد الجديدة، سترتكز على استهداف المواهب الواعدة بأقل التكاليف، على غرار ما حدث مع دانييل جيمس، الذي جلبه النادي من سوانسي سيتي مقابل 15 مليونًا.

وبذلك، يكون مانشستر يونايتد، قد خلط أوراق بيريز، كونه كان يعول كثيرًا على عملاق البريميرليج، لتخليصه من كابوس بيل، الذي يتقاضى سنويًا حوالي 14 مليون يورو.