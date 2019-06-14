رياضة | مانشستر يونايتد يطلب مبلغا خياليا لبيع "بوجبا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يطلب مبلغا خياليا لبيع "بوجبا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مانشستر يونايتد الإنجليزي عن السعر المطلوب للتخلي عن نجمه بول بوجبا هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ميرور"، أن مانشستر يونايتد أبلغ ريال مدريد ويوفنتوس بأنهم مستعدون لبيع بول بوجبا مقابل 170 مليون يورو.

وتوقع خبراء أن يكون الرقم المرتفع الذي أشارت له الصحيفة "منفرا" لكبار أندية أوروبا، خاصة مع تذبذب مستوى بوجبا خلال فترة لعبه بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيزيد هذا المبلغ الخيالي مهمة زيدان في ضم "بوجبا" تعقيدًا خاصة وأنه صرح قبل أيام عن نيته بالتعاقد مع اللاعب.

وتري الصحيفة الانجليزية أن هذا المبلغ المرتفع قد يكون طريقة مانشستر يونايتد ومدربه أولي غونار سولشاير للإبقاء على النجم الفرنسي لموسم آخر مع الفريق، أو قد يكون محاولة للحصول على أعلى مبلغ ممكن مقابل بيعه.