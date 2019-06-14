رياضة | أبرزهم ميسي ورونالدو وصلاح .. 8 نجوم يتنافسون على الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزهم ميسي ورونالدو وصلاح .. 8 نجوم يتنافسون على الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتنافس عدد من نجوم الكرة العالمية على جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم خلال العام الحالي، وذلك بعدما حقق بعض اللاعبين انجازات رائعة خلال الموسم الكروي المنقضي، أبرزهم نجمنا المصري محمد صلاح والمدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وهناك 8 لاعبين هم أبرز المرشحين لحصد جائزة "الكرة الذهبية" في نهاية العالم الحالي، يأتي في المقدمة الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي يحافظ على حظوظه في نيل الجائزة بعد تتويجه بالحذاء الذهبي الأوروبي، ولكن تتويجه بكأس كوبا أمريا مع منتخب بلاده سيرجح كفته بالتأكيد لحصد الجائزة.

أما ثاني المرشحين للجائزة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والذي حقق لقب الدوري الايطالي رفقة اليوفي كما فاز بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا، وتوج مؤخرًا بكأس أمم أوروبا رفقة منتخب بلاده.

المرشح الثالث لنيل جائزة الكرة الذهبية، الفرنسي كيليان مبابي وذلك بعد العروض القوية والأرقام الرائعة التي حققها رفقة باريس سان جيرمان، بالإضافة لوصوله للهدف رقم 100 قبل تجاوزه عامه العشرين، ولكن اخفاق الفريق الباريسي أوروبيًا وفشل منتخب فرنسا في دوري أمم أوروبا يجعل فرصته ليست كبيرة لحصد الجائزة.

Advertisements

ويعتبر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي واحد من أقوي المرشحين لحصد الجائزة وذلك بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا رفقة الريدز وحصوله على لقب هداف الدوري الانجليزي للموسم الثاني على التوالي، وحال تتويجه بكأس أمم إفريقيا مع منتخب الفراعنة سيزيد ذلك حظوظه لحصد الجائزة العالمية.

المدافع القوي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول يمتلك فرصة ايضًا لحصد جائزة الكرة الذهبية بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه رفقة الريدز ومنتخب هولندا، ومساهمته رفقة زملائه في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المرشحين للجائزة ايضًا النجم البلجيكي الذي حقق موسما ممتازا مع تشلسي، توجه بلقب الدوري الأوروبي، قبل انتقاله لريال مدريد. لو قدم هازارد بداية قوية مع "الملكي" الموسم المقبل قد يصبح ترشيحه للجائزة أمرا واردا، خاصة أن تاريخ لاعبي ريال مدريد حافل بالكرات الذهبية.

يدخل ضمن المرشحين لنيل الكرة الذهبية أن السنغالي ماني النجم الأول في ليفربول الموسم الماضي خاصة بعد تصدره قائمة الهدافين بالدوري بالتساوي مع صلاح والغابوني بيير إيميريك أوباميانغ. مثل صلاح، ستكون كأس الأمم الأفريقية عاملا محوريا في ترشيح اللاعب للكرة الذهبية.

ويمتلك النجم الإنجليزي رحيم ستيرلنج حظوظًا قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية بعدما علامة فارقة في موسم مانشستر سيتي الاستثنائي، حتى حاز على جائزة الكتاب لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي، ولكن فشل السيتي في دوري أبطال أوروبا ووخروج إنجلترا المبكر من دوري الأمم قد تبعد الجائزة عن اللاعب الشاب.