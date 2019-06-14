رياضة | 303 مليون يورو حصيلة صفقات ريال مدريد الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 303 مليون يورو حصيلة صفقات ريال مدريد الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني، التعاقد مع الأسماء الكبيرة في إطار الثورة التي يسعى النادي الملكي لإحداثها في صفوفه من أجل المنافسة بقوة على مختلف الألقاب المحلية والأوروبية في الموسم المقبل.

نجح نادي ريال مدريد الاسباني في إبرام عدة صفقات قوية لتدعيم الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، استعدادًا للمنافسة على البطولات بالموسم المقبل.

وانفق ريال مدريد حتى الآن ما مجموعه (303) ملايين يورو، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، وهي القيمة المالية التي تفوقت على تلك التي دفعها النادي الملكي عام 2009، بانتظار المزيد من الصفقات الجديدة يتقدمها الفرنسي بول بوجبا الذي قد يكلف خزائن الميرنغي (150) مليون جنيه استرليني.

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وذكرت صحيفة " ماركا " الاسبانية، أن ريال مدريد سوف يتخلي عن بعض لاعبيه لتوفير مبلغ لا يقل عن (200) مليون يورو، امتثالاً لقواعد اللعب النظيف المالية.

وأكدت الصحيفة انه في حال أقدم ريال مدريد على إبرام تعاقدات قوية مثل الفرنسي كيليان امبابي، فإن النادي الملكي سيكون مطالباً ببيع الكثير من اللاعبين، سعياً وراء عدم التعرض لعقوبات قاسية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتعاقد ريال مدريد مع 5 صفقات حتي الآن هم: ايدين هازارد، ولوكا يوفيتش، وميليتاو وميندي ورودريجو.