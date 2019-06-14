رياضة | ريال مدريد يحدد سعر الكولومبي "رودريجيز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يحدد سعر الكولومبي "رودريجيز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد نادي ​ريال مدريد​ الإسباني سعر لاعبه الكولومبي ​جايمس رودريجيز، خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

وأشار موقع "فوتبول إيطاليا" أن النادي الملكي، يريد مبلغ 55 مليون يورو لمن يرغب في الحصول على خدمات صاحب الـ27 عاما، والذي لعب في الموسمين الماضيين مع نادي بايرن ميونيخ، على سبيل الإعارة.

ويعتبر رودريجيز، هدفا بالنسبة لنادي ​نابولي​ في سوق الإنتقالات، حيث يسعى الفريق الإيطالي لضمه بطلب من المدرب كارلو أنشيلوتي، لكن في الوقت نفسه لا يرغب النادي الإيطالي في دفع هذا المبلغ مقابل التعاقد معه.