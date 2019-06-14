شكرا لقرائتكم "تظلمات الكاف" تبحث اليوم التماس اتحاد الكرة لرفع الايقاف عن جريشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، جلسة اليوم الجمعة، لنظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة. كان الكاف قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 شهور، وبرر ذلك بأدائه السئ فى لقاء الوداد والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. Advertisements يذكر أن اتحاد الكرة رشح إبراهيم نور الدين للقائمة الدولية بعد ايقاف جهاد جريشة.

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