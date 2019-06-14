شكرا لقرائتكم معلول في اجازة بعد استبعادة من قائمة منتخب تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحصل على معلول ظهير أيسر الأهلى على أجازة قصيرة فى تونس، بعد استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية، المقرر اقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن ينتظم على معلول فى تدريبات الأهلى بداية من يوم 22 يونيو الجاري، وذلك مع بداية التجمع بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها الفريق مؤخراً.
واستبعد على معلول من قائمة نسور قرطاج بسبب حدوث ازمة بينه وبين الان جريس المدير الفني علي هامش مباراة كرواتيا الودية ودخل وديع الجريء رئيس الإتحاد التونسي لكرة القدم في الازمه وتم اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب.
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