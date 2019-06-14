شكرا لقرائتكم هاني رمزي: مباراة مصر وتنزانيا بداية جيدة قبل أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف هاني رمزي مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم أن ودية الفريق أمام تنزانيا كانت جيدة ،قبل إنطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.

تابع رمزي فى تصريحات لقناة TIME SPORTS لعبنا بثلاث خطط امام تنزانيا للوصول للطريقة الأفضل وهي (4-2-3-1)، ثم طريقة (4-3-3)، وأنهينا اللقاء بطريقة (3-4-3)" ، وقمنا بتغيير مراكز اللاعبين أكثر من مرة للوصول للأفضل وهذا هو الهدف الرئيسي من الوديات معرفة السلبيات والعمل على حلها وأيضاً الإيجابيات و العمل على تطويرها وعلى رأسها إكتساب بعض اللاعبين الجدد الذين ظهرو بمستوي جيد.

Advertisements

أضاف رمزي أن هناك حالة من الإجهاد على بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات الفترة الماضية ، وهناك برنامج علاجي موضوع لذلك.

وفاز منتخب مصر على تنزانيا بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدي فى اللقاء الودي الذى جمعهما باستاد برج العرب بالإسكندرية.