كتب: أحمد أبوعقيل
نشر إيدن هازارد صورة له برفقة، فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد وعلق عليها قائلا":شكراً لكم على هذا اليوم الذي لا ينسى، محبي ريال مدريد الجدد هلا مدريد".
أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا اليوم الأربعاء، بشأن تقديم اللاعب البلجيكي إيدين هازارد نجم الميرنغي الجديد للجماهير ووسائل الإعلام، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.
وقال ريال مدريد: "سيتم تقديم إيدين هازارد للجماهير ووسائل الإعلام غدا الخميس في 13 من الشهر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب سانتياغو برنابيو".
وأضاف: "سوف يخطو هازارد أولى خطواته على ملعب البرنابيو لأول مرة غدا بقميص ريال مدريد، كما سيحضر لغرفة المؤتمرات وسيدلي للصحفيين ببعض التصريحات".
وكان اللاعب البالغ 28 عاما، قد انتقل من تشيلسي الإنجليزي إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعقد يستمر لمدة 5 أعوام، بمبلغ قدّر بحوالي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى تعديلات ومكافآت لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 130 – 150 مليون يورو.
وقدم النادي الملكي نجم الجديد على ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد في حفل كبير .
وأعرب هازارد عن سعادته الغامرة بالإنضمام للنادي الملكي، في كلمة وجهها لوسائل الإعلام والجماهير الغفيرة التي احتشدت في مدرجات الملعب من أجل الترحيب به في صفوف الميرنغي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حفل تقديمه في بيرنابيو.. هازارد: "شكرا لكم هذا اليوم لا ينسى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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