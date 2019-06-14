شكرا لقرائتكم خبر عن عرض سعودى يقرب مدبولى من الرحيل عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح أحمد مدبولى، صانع ألعاب الزمالك، على بعد خطوات من الرحيل عن القلعة البيضاء، رغم رحيل الخواجة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى السابق، والذى كان يستبعد اللاعب دائمًا من حساباته.

وحصل مدبولى على عرض شفهى من أحد أندية الدورى السعودى، وأشترط اللاعب أن يتقدم النادى السعودى بعرض رسمى لمسئولي الزمالك، حتى يتمكن من الدخول فى مفاوضات جادة، وتحديد وجهته المقبلة، خاصة وأن اللاعب تلقى 4 عروض من خلال وكلاء اللاعبين من أندية الإسماعيلى والمصرى ووادى دجلة والجونة، للانتقال إلى أحدهم فى فترة الانتقالات الصيفية، ولم يشارك مدبولى مع الزمالك هذا الموسم فى أي مباراة وخرج تمامًا من حسابات المشاركة فى عهد السويسرى كريستيان جروس، ومن المقرر أن يعود أحمد مدبولى اليوم، من أسيوط بعدما انهى الخضوع لامتحانات نهاية العام بكلية الحقوق جامعة أسيوط.