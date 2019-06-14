شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحسم مصير التماس جهاد جريشة على عقوبة الإيقاف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة التظلمات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جلسة اليوم الجمعة، لنظر الالتماس المقدم من لجنة الحكام باتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة. كان الكاف قرر إيقاف جهاد جريشة لمدة 6 شهور، وبرر ذلك بأدائه السئ فى لقاء الوداد والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. يذكر أن اتحاد الكرة رشح إبراهيم نور الدين للقائمة الدولية بعد إيقاف جهاد جريشة.

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