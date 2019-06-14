شكرا لقرائتكم خبر عن على معلول يحصل على إجازة قبل الانتظام فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل على معلول ظهير أيسر الأهلى على إجازة قصيرة فى تونس، بعد استبعاده من قائمة منتخب بلاده المشاركة فى بطولة كأس الأمم الافريقية، المقرر اقامتها فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن ينتظم على معلول فى تدريبات الأهلى بداية من يوم 22 يونيو الجاري، وذلك مع بداية التجمع بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق مؤخراً.

واستبعد على معلول من قائمة نسور قرطاج بسبب حدوث أزمة بينه وبين الان جريس المدير الفني علي هامش مباراة كرواتيا الودية ودخل وديع الجريء رئيس الإتحاد التونسي لكرة القدم في الازمه وتم اتخاذ قرار باستبعاد اللاعب.