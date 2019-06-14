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أجيري يدفع بصلاح والنني فى ودية غينيا لتحسين الأداء قبل أمم افريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، على  الدفع بمعظم العناصر الأساسية فى ودية غينيا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل  وهى البروفة الأخيرة للفراعنة قبل إنطلاق بطولة أمم افريقيا 2019 ، المحدد له الجمعة المقبل حيث يخوض منتخب مصر مباراة الإفتتاح أمام زيمبابوى على ستاد القاهرة.

وقرر أجيري الدفع بمحمود تريزيجيه و محمد النني من بداية ودية غينيا من أجل الظهور بمستوي جيد بعد الأداء الغير جيد للفريق فى ودية تنزانيا التى أقيمت أمس الخميس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه أحمد المحمدي.

كما سيدفع أجيري بمحمد صلاح فى جزء من الشوط الثاني والإستعانة باللاعب الأفضل فى منتخب مصر من أجل الظهور بمستوي مميز قبل ضربة البداية أمام زيمبابوي.

 

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