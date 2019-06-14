شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وأرقام.. الزمالك الأكثر تسجيلا من ركلات الجزاء فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعد الزمالك أكثر فرق الدورى الممتاز هذا الموسم تسجيلاً للأهداف من ركلات الجزاء، بعدما سجل 11 هدفًا من أصل 60 هدفًا أحرزهم هذا الموسم، فيما أهدر ركلتين جزاء فقط، ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، برصيد 68 نقطة، ويتبقى له 3 مباريات أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى، الذى تصدر جدول المسابقة برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والأبيض، لتحديد بطل الدورى هذا الموسم، حيث يتعين على الفارس الأبيض الفوز فى جميع مبارياته لحصد اللقب.

شهد الموسم الجارى من مسابقة الدورى الممتاز احتساب 124 ركلة جزاء، سُجل منها 91 هدفًا بينما أُهدرت 33 ركلة جزاء، وكان الزمالك الأكثر تسجيلا منها، لذا يستعرض ”الخليج 365” كيف كان الزمالك الأكثر تسجيلاً للأهداف من ركلات الجزاء هذا الموسم..

- الزمالك يُسجل 11 هدفًا من ركلات جزاء ومحمود علاء يُهدر مرتين

سجل الزمالك 11 هدفًا من أصل 13 ركلة جزاء احتسبت له هذا الموسم، ويُعد محمود علاء، مدافع الأبيض الأكثر تسجيلا من ركلات الجزاء حيث سجل 9 أهداف وأهدر ركلتين جزاء.

فيما أحرز الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الزمالك، هدفين من ركلات جزاء، من أصل 7 أهداف أحرزهم مع الأبيض هذا الموسم.

- 91 ركلة جزاء سُجل منها أهداف فى الدورى الممتاز هذا الموسم

شهدت مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم تسجيل 715 هدفًا من بينهم 91 هدفًا من ركلات جزاء، فيما أهدرت الأندية 33 ركلة جزاء، وجاء تسجيل الفرق من ركلات جزاء كالتالى:

- الزمالك سجل 11 هدفًا من ركلات الجزاء من أصل 60 هدفًا خلال 31 مباراة.

- الإنتاج الحربى سجل 8 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 36 هدفًا خلال 34 مباراة.

- المصرى البورسعيدى سجل 7 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 45 هدفًا خلال 34 مباراة.

- حرس الحدود سجل 7 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 30 هدفًا خلال 34 مباراة.

- طلائع الجيش سجل 6 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 41 هدفًا خلال 34 مباراة.

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- المقاولون العرب سجل 6 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 44 هدفًا خلال 33 مباراة.

- سموحة سجل 6 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 33 هدفًا خلال 34 مباراة.

- وادى دجلة سجل 6 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 41 هدفًا خلال 34 مباراة.

- الداخلية سجل 5 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 34 هدفًا خلال 34 مباراة.

- بتروجت سجل 5 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 30 هدفًا خلال 34 مباراة.

- الإسماعيلى سجل 5 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 29 هدفًا خلال 33 مباراة.

- بيراميدز سجل 4 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 61 هدفًا خلال 34 مباراة.

- النجوم سجل 4 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 30 هدفًا خلال 34 مباراة.

- الأهلى سجل 3 أهداف من ركلات الجزاء من أصل 52 هدفًا خلال 32 مباراة.

- الجونة سجل هدفين من ركلات الجزاء من أصل 36 هدفًا خلال 33 مباراة.

- إنبى سجل هدفين من ركلات الجزاء من أصل 39 هدفًا خلال 34 مباراة.

- الاتحاد السكندرى سجل هدفين من ركلات الجزاء من أًصل 41 هدفًا خلال 34 مباراة.

- مصر للمقاصة سجل هدفين من ركلات الجزاء من أصل 34 هدفًا خلال 34 مباراة.