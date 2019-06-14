تورونتو رابتورز الكندي يفوز بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين

محمد اسماعيل - القاهرة - ورونتو- أ ش أ:

فاز فريق تورونتو رابتورز الكندي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وهو أول فريق كندي يحقق هذا الإنجاز بعد فوزه على فريق جولدن ستيت وريورز الأمريكي 114-110 في المباراة التي أقيمته بينهما في أوكلاند بالولايات المتحدة.

وتقدم الفريق الكندي 4-2 بمجموع المباريات، ليحسم البطولة في المباراة السادسة، حيث يلعب النهائي من سبع مباريات، ويفوز بالبطولة الفريق الذي يفوز بأربع مباريات.

وأصبح فريق تورونتو رابتورز أول فريق كندي يحصل على البطولة، وهو الفريق الكندي الوحيد الذي ينافس في بطولة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليكسر احتكار الووريورز للبطولة خلال الموسمين الماضيين.

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وحصل لاعب الرابتورز كواي ليونارد على لقب أفضل لاعب في النهائيات بعد أن قاد الفريق للبطولة، وسجل في أوقات حاسمة، أهدت فريقه البطولة التاريخية.

وعاني الفريق الأمريكي من غياب نجمه وأفضل لاعب في البطولة خلال الموسمين الماضيين كيفن دورانت بسبب الإصابة في المباراة الخامسة، قبل أن يخضع لجراحة في وتر أخيليس. كما عاني أيضا من إصابة قوية لنجمه كلاي تومسون في ركبته في الربع الثالث من المباراة، بعد أن سجل 30 نقطة خلال المباراة. ويعتبر تومسون أحد أفضل مصوبي الرميات الثلاثية في تاريخ دوري المحترفين الأمريكي.

وتعم حاليا أجواء احتفالية صاخبة في شوارع مدينة تورونتو - كبرى مدن كندا - احتفالا بالإنجاز التاريخي لفريق تورونتو رابتورز، الذي نجح في إعادة البطولة إلى مهدها، حيث أن مخترع كرة السلة هو الكندي جيمس نايسميث.

وهنأ رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو فريق كرة السلة بالإنجاز التاريخي في رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".