رياضة | موعد مباراة موريتانيا وأنجولا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة موريتانيا وأنجولا في بطولة أمم إفريقيا والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه منتخب موريتانيا في ثاني مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية منتخب انجولا في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة المقامة في مصر بالفترة ما بين 21 يونيو حتي 19 يوليو القادم حيث تعد هذه المشاركة الأولى لمنتخب موريتانيا في البطولة الإفريقية بعدما حقق تأهل تاريخي لأول مرة حيث لم يعتد على الظهور في الحفل القاري منذ إنشاء البطولة وعن موعد مباراة موريتانيا وانجولا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 يخوض منتخب موريتانيا اللقاء الأول أمام مالي في يوم 24 من يونيو الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ستاد السويس ثم يخوض منتخب موريتانيا اللقاء الثاني أمام انجولا يوم 29 من الشهر نفسه في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة على نفس الملعب ويختتم منتخب موريتانيا مبارياته في المجموعة بلقاء منتخب تونس يوم 2 يوليو المقبل في التاسعة مساءا على ملعب ستاد السويس.

موعد مباراة والقنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة موريتانيا وانجولا في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 حيث ان مباراة موريتانيا وانجولا مذاعة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عبر قنوات بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية حيث تضم قائمة منتخب موريتانيا المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019:حراسة المرمى: سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني) – ناموري دياو (كاديا الموريتاني) – باباكار ديوب (الشرطة الموريتاني والدفاع: عبدول با (أوكسير با) – باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) – سالي سار (سيرفيت السويسري) – ديادي ديارا (سيدان الفرنسي) – هارونا سي (جرينوبل الفرنسي) – المصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) – علي عبيد (ألكوركون الإسباني) – عبد القادر صيام (أورليان الفرنسي) والوسط: محمد يالي (تاجنانت الجزائري) – إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) ديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي) – خاسا كامارا (زانثي اليوناني) – أليساني ديوب (هجر السعودي) – عبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني) – الحسن العيد (بلد الوليد الإسباني) والهجوم: أداما با (جريسينسبور التركي) – إسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) – مولاي أحمد خليل (قابس التونسي) – سليماني أني (أوريلاك الفرنسي) – حماية تانجي (نواذيبو الموريتاني).

ويزين جيرالدو لاعب الأهلي المصري القائمة النهائية لمنتخب أنجولا التي تستعد لخوض غمار نهائيات أمم إفريقيا 2019 وجاءت قائمة الغزلان كالتالي: حراسة المرمى: توني كاباسا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – لاندو مافنجا (إنتركلوب الأنجولي) – كريستوفاو سيماو (هويلا الأنجولي) والدفاع: إيدي أفونسو (بترو دي لواندا الأنجولي) – ماسانجونا أفونسو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – سالوماو تروكو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – إسحاق دا كوستا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – باتاو جوناثام (ريو أفي البرتغالي) – باستوس (لاتسيو الإيطالي) – برونو جاسبر (سبورتينج لشبونة البرتغالي) والوسط: هيرينلسون دو كارمو (بترو دي لواندا الأنجولي) – مانويل كافومانا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – جوزيه ماكاسيا (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – ستيلفاو دا كروز (دوديلانج اللوكسمبورجي) والهجوم: كريستوفاو مابولولو (بريميرو دي أجوستو الأنجولي) – دياسوناما بونجا (برافوس دو ماكويس الأنجولي) – جاكينتو دالا (ريو أفي) – ماتيوس جاليانو (بوافيستا البرتغالي) – ألفريدو روبيرو (أنطاليا سبور التركي) – دجالما كامبوس (ألانيا سبور التركي) – جيرالدو (الأهلي المصري) – ويلسون إدواردو (سبورتنج براجا البرتغالي) – جيريمي بيلا (ألباسيتي الإسباني) ويبقى المنتخب التونسي المرشح الأوفر حظاً للتأهل متصدراً للمجموعة نظراً لمجموعة اللاعبين الكبار المتواجدين في القائمة بجانب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها المنتخب في المشاركة المستمرة ببطولة إفريقيا والصراع الثاني سيكون بين موريتانيا وانجولا ومالي.