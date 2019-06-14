رياضة | نجم الزمالك على رادار الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف جهاز الكرة بالأهلي في الساعات الماضية اتصالاته مع بعض المقربين من محمود عبدالمنعم كهربا نجم الزمالك للتعاقد معه في الفترة المقبلة.

ونصح مسئولو الأهلي كهربا بالرحيل عن الزمالك نهائياً في المرحلة المقبلة وليس على سبيل الإعارة.

ويطمح الأهلى في ضم كهربا في ظل اقتناع إدارة القلعة الحمراء بإمكانياته البدنية والفنية.

يذكر أنه اسم كهربا تردد في الفترة الماضية للإنتقال إلى الدوري السعودي وتحديدًا الشباب أو اتحاد جدة.