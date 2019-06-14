رياضة | صلاح في تشكيلة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح في تشكيلة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تواجد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تشكيلة أعلى اللاعبين قيمة تسويقية في العالم. وذكرت صحيفة صن الإنجليزية بأن التشكيلة ضمت 7 نجوم من الدوري الإنجليزي بالأضافة إلى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان. وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن التشكيل الأعلى قيمة تسويقية في العالم بلغت قيمته التسويقية 1.5 مليار جنيه استرليني وتواجد الملك المصري في هجوم الفريق وبلغت قيمته التسويقية 195 مليون جنيه استرليني. وجاء التشكيل كالتالى: Advertisements حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول - 96 مليون جنيه استرليني). الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد (ليفربول - 116 مليون جنيه استرليني) وفيرجيل فان ديك (ليفربول - 100 مليون جنيه استرليني) وإيميرك لابورت (مانشستر سيتي - 94 مليون جنيه استرليني). الوسط: جيدون سانشو (دورتموند - 142 مليون جنية استرليني) وفيليب كوتينيو (برشلونة - 115 مليون جنيه استرليني) وبرناردو سيلفا (مانشستر سيتي - 112 مليون جنيه استرليني) ورحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي - 185 مليون جنيه استرليني). الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة- 149 مليون جنيه استرليني) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان- 224 مليون جنيه استرليني) ومحمد صلاح (ليفربول - 195 مليون جنيه استرليني)

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