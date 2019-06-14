رياضة | موعد مباراة جنوب إفريقيا ونامبيا في بطولة الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة جنوب إفريقيا ونامبيا في بطولة الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة المفتوحة.. والتشكيل المتوقع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة تقام ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الافريقية 2019 في مصر في مواجهة قوية يخوض منتخب جنوب إفريقيا مواجهة نارية أمام منتخب نامبيا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر بالفترة ما بين 21 يونيو وحتي 19 يوليو وبالنسبة لموعد مباراة جنوب إفريقيا ونامبيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية تنطلق مباراة جنوب إفريقيا ونامبيا يوم 28 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية والتي ستقام على ملعب ستاد السلام وسيفتتح منتخب جنوب افريقيا المباراة الاولى أمام منتخب كوت ديفوار يوم 24 من الشهر نفسه الساعة الرابعة والنصف عصرا على ملعب ستاد السلام ثم يخوض المباراة الثالثة امام منتخب المغرب يوم 1 يوليو القادم في السادسة على ملعب ستاد السلام.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ونامبيا في بطولة كأس الأمم الإفريقية حيث يتم إذاعة مباراة جنوب إفريقيا ونامبيا في بطولة إفريقيا على قنوات بين سبورت ماكس 1 HD عبر قمري النايل سات والعرب سات بجانب إذاعة المباراة على قنوات تايم سبورت المصرية TIME SPORT حيث ان قائمة منتخب جنوب إفريقيا المشاركة في بطولة إفريقيا:حراسة المرمى: دارين كيت (بيدفيست ويست) - روني وليامز (سوبر سبورت يونايتد) - بروس بفوما (كايزر تشيفز) والدفاع: دانيال كاردوسو (كايزر تشيفز) - رامهوناي مباهليه (كايزر تشيفز) - مانيلا (هولاندو) - تيلاني هلاتشوايو (فيتر) - هالنتي (بيديفيست ويست) - بوهليزا مكانازي (فيتس) - ثانسانقا مكيز (كيب تاون سيتي) والوسط: بونجاني زونجو (أميان الفرنسي) - دين فورمان (سوبر سبورت) - كاموهيلو موكوتجو (برينتفورد الإنجليزي) - ثيمبا زواني (صن داونز) - تياني مابوندا (صن داونز)، ثيلاني سيريرو (فيتيس أرنهايم الهولندي) - ثيمبينكوسي لورش (أورلاندو) - هلوفو كيكانا (صن داونز) والهجوم: ليبو موثيبا (ستراسبورج الفرنسي) - لارس فيلوبوك (سبارتا روتردام الهولندي) - بيرسي تاو (رويال يونيون البلجيكي) - اليجانس موبوي (صنداونز) - سيبوسيسو فيلياكازي (صنداونز).

وكشف ريكاردو مانيتي المدير الفني لمنتخب ناميبيا القائمة النهائية المكونة من 23 لاعبا المشاركة في أمم إفريقيا ويقود هجومها بنسون شيلونجو مهاجم الإسماعيلي وجاءت القائمة كالآتي: حراسة المرمى: راتاندا مبازوفارا (أفريكان ستارز الناميبي) – لويد كازوبا (مكابي جوهانسبرج) – ماكس مبافيا (جولدن أروز الجنوب إفريقي) وخط الدفاع: رايان نايمبي ( بلاكبرن الإنجليزي) – لاري هوريب (تورا ماجيك الناميبي) – دينزيل هوسيب (هاي لاند بارك الجنوب إفريقي) – إيفان كامبيربا ( أفريكان ستارز الناميبي) – تشارليز هامبيرا (باروكا الجنوب إفريقي)- رايان هاناموب (جومو كوزموس الجنوب إفريقي)- أنانياس جيبهارد (باروكا الجنوب إفريقي) وخط الوسط: أبسالوم ليمبوندي (تايجر وينهود الناميبي) – ويلي ستيفانوس (بدون ناد) – بيتروس شيتيمبي (لوساكا ديناموز الزامبي) – رونالد كيتجيري (أفريكان ستارز الجنوب إفريقي) – داينامو فريدريكس ( بلاك ستارز الناميبي) – مارسيل باباما (جامعة ناميبيا) – مانفريد ستارك (كارل زيس الإسباني)- ديون هوتو (بيدفيست الجنوب إفريقي)- إيتاموانا كيمويني (داو سيتي الأثيوبي) وخط الهجوم: بينسون شيلونجو (الإسماعيلي) – بيتر شوليلي (هاي لاند بارك الجنوب إفريقي) – جوسلين كاماتوكا (كاب يونايتد الجنوب إفريقي) إيزاسكار جوريراب (إف سي لايف فايترز الجنوب إفريقي).